Челябинский музей изобразительных искусств отмечает 85‑летний юбилей

В его залах хранится свыше 20 тысяч уникальных экспонатов

Сегодня, 6 июня, Челябинский государственный музей изобразительных искусств отмечает 85‑летие. За эти годы он стал настоящей сокровищницей, в которой бережно хранится более 20 тысяч уникальных экспонатов — древнерусские иконы, каслинское литье, шедевры мирового искусства, работы современных мастеров и многое другое.

Но музей служит не только собранием художественных произведений, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Он является одним из крупных центров культурной жизни Южного Урала, базой для научных исследований, площадкой для проведения мастер-классов, выставок, в том числе из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Центрального военно-морского музея и других»,— уточнил глава региона.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал музею новых интересных проектов и дальнейшего развития.

Днем рождения музея считается открытие в здании Александро-Невской церкви на Алом поле Челябинской городской картинной галереи. Произошло это событие 6 июня 1940 года. В галерее разместили 106 произведений живописи и графики из Государственного Русского музея. Туда же вошли работы известных столичных и местных мастеров, которые были представлены в довоенные годы на выставке «Южный Урал в живописи».

В 1950-е годы собрание музея разместили в пассаже братьев Якушевых. Вскоре появился его филиал — Музей декоративно-прикладного искусства Урала. В 2005 году Челябинскую, тогда уже ставшую областной, картинную галерею объединили с Музеем декоративно-прикладного искусства Урала. Так возник музей, который существует на сегодняшний день.