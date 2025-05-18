Челябинский митрополит принял участие в переименовании улицы в Ливане

Российская делегация отправилась в город Захле по благословению патриарха Московского и всея Руси

В минувшую субботу, 17 мая, в ливанском городе Захле состоялось торжественное переименование одной из улиц в честь митрополита Филиппопольского Нифона, который на протяжении 48 лет служит там русскому верующему народу. Участие в мероприятии приняла российская делегация, в составе которой был и митрополит Челябинский и Миасский Алексий, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Известно, что именем Нифона назвали улицу, на которой он родился и жил долгие годы.

«Мне очень приятно, что сегодня русская делегация разделяет с нами это торжество. Благодарю вас и обновляю свой обет о том, что всегда буду молиться за этот город и людей, живущих в нем»,— сказал митрополит Нифон.

Участие в мероприятии также приняло большое количество верующих: на узкой улочке собралось большое количество людей, разговаривающих на разных языках.

«Невероятная по силе торжества и дружелюбия атмосфера!»— отметил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Митрополит Нифон родился в Захле и с раннего детства посещал храмы. Служить в православной церкви он начал в должности диакона. После учебы в Московской духовной академии он стал священником, был возведен в сан архимандрита. На протяжении 10 лет он исполнял обязанности епархиального церковного судьи.