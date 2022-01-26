Челябинский Минкульт встал на защиту дирижера оркестра «Малахит»

Народный артист стал жертвой сведения счетов, утверждают в ведомстве

Скандал, связанный с именем дирижера оркестра «Малахит» народного артиста Виктора Лебедева, получил продолжение, передает Первое областное информационное агентство.

На обвинение мастера в недостойном поведении ответил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, который заявил, что автор скандала сама спровоцировала 73‑летнего руководителя оркестра. По его словам, в дальнейшем домристка, которой отказали в приеме на работу в «Малахит», пыталась запугивать мужчину, обещая придать огласке детали их общения, которые якобы выставляют мастера не в лучшем свете. В качестве доказательства она предъявила в СМИ аудиозапись разговора на собеседовании.

«На прежних местах работы она не единожды прибегала к подобным методам для продвижения по карьерной лестнице. Получив от Лебедева отказ, Анна Евгеньевна обратилась в СМИ для придания огласке ситуации под нужным ей углом, а также с заявлением о домогательствах в МВД и Следственный комитет», — рассказал Алексей Бетехтин.

Министр заявил, что решение о приеме музыкантов в оркестр принимает не дирижер, а экспертная комиссия на специальных прослушиваниях.

Открытое письмо в поддержку народного артиста Виктора Лебедева распространили также музыканты оркестра «Малахит».