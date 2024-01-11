Челябинский министр проинспектировал работу общественного транспорта в час пик

А также распорядился убрать снежные завалы на остановочных комплексах

Сегодня утром, 11 января, чиновники регионального правительства и городской администрации осмотрели и оценили состояние остановочных комплексов и работу общественного транспорта. Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев распорядился убрать снежные завалы на нескольких площадках в Курчатовском районе города, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Рейд по одному из магистральных маршрутов Челябинска Алексей Нечаев совершил с замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андреем Ксензовым. Они проинспектировали остановочные комплексы и работу общественного транспорта в Курчатовском районе. Министр обратил внимание, что на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина рядом с остановкой навалена куча снега.

«Это мешает подъезду общественного транспорта, ограничивает видимость пассажирам. На этом участке нужно принять меры, очистить территорию от снега. Сегодня на линию в 7 утра вышли на маршрут 189 автобусов, к 8 утра их количество увеличится до 220», — добавил Алексей Нечаев.

Осмотрели чиновники и то, в каком состоянии находится остановочный комплекс на пересечении улиц Молодогвардейцев — Братьев Кашириных в сторону центра города. Они остались удовлетворены увиденным: здесь не наблюдается снежных куч.

«Проезжая часть в хорошем состоянии, правая полоса очищена от снега. Общественный транспорт переполнен, есть отставание движения автобусов от графика в связи с непростой обстановкой дорожной сети, но в целом состояние на этом участке удовлетворительное», — отметил министр.

А вот снежные завалы на мосту через реку Миасс (пересечение улиц Труда и Северокрымской) нужно будет убрать. Министр поставил задачу в кратчайшие сроки провести на этом участке необходимые работы. По его словам, постоянная нагрузка на искусственное сооружение может повлиять на его техническое состояние.

Отметим, что вчера, 10 января, Алексей Нечаев и Андрей Ксензов проинспектировали состояние трамвайных путей на проблемных участках после обильных снегопадов. Так, например, министр дал поручение вывезти крупные кучи снега на пересечении улиц Доватора и Блюхера.