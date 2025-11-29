Челябинский Минфин завел канал в мессенджере MAX

Там актуальные новости будут появляться раньше, чем на других ресурсах

Министерство финансов Челябинской области будет публиковать последние новости в своем канале в мессенджере MAX. Подписчики найдут там не только актуальную информацию о бюджете региона и работе ведомства, но и полезные советы по управлению личным бюджетом и безопасности, сообщили в правительстве региона.

«Открытый диалог с жителями — один из ключевых приоритетов нашей работы. Запуск канала в MAX стал еще одним шагом к тому, чтобы сделать бюджетную политику прозрачной и понятной для каждого гражданина»,— отметил министр финансов региона Иван Родионов.

Отмечается, что на канале в MAX вся информация будет появляться раньше, чем на других ресурсах.

Каналы в национальном мессенджере уже запустили министерства культуры, общественной безопасности, экологии, здравоохранения, а также другие челябинские ведомства.

Кроме того, в MAX переводят домовые чаты.