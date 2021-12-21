Челябинский медицинский университет признали лучшим вузом УрФО

К такому выводу пришли эксперты агентства RAEX

Южно-Уральский государственный медицинский университет занял первое место в рейтинге вузов Уральского федерального округа. Рейтинг подготовлен агентством RAEX при поддержке Российского союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России, сообщает пресс-служба вуза.

«Это доказательство успеха той стратегии развития и той миссии, которой мы следуем. ЮУГМУ многого добился благодаря своему коллективу и, несомненно, добьется еще более ярких результатов, потому что у нас трудятся выдающиеся деятели медицинской науки, максимально компетентные и профессиональные», — говорит и. о. ректора ЮУГМУ академик РАН Андрей Важенин.

Университеты оценивались по трем показателям: образование, общество и наука.

Прежде всего специалисты смотрели на качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ и объем финансирования. Также учитывались и результаты выступлений студентов на российских олимпиадах.

При оценке показателя «наука» измерялся общий и удельный исследовательский бюджет вуза, масштаб подготовки по программам аспирантуры и ординатуры, количество защит диссертаций, число научных публикаций и их цитирование (на основании баз Web of Science, RSCI и РИНЦ).

Для показателя «общество» специалисты оценивали вклад университета в подготовку кадров для конкретного региона, долю целевиков, реализацию дополнительных профессиональных программ и долю внебюджетного финансирования.