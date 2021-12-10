Челябинский медицинский колледж проводит масштабные соревнования WorldSkills Russia

Уровень своего мастерства проверяют студенты и медики с опытом

На базе Челябинского медицинского колледжа проводятся самые масштабные соревнования в истории региона — XI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Челябинской области, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Смотр профессионального мастерства „Молодые профессионалы“ проводится на площадке Челябинского медицинского колледжа в пятый раз, и мы уже успели зарекомендовать себя не только как ответственные организаторы, но и победители этого зрелищного, масштабного, значимого для Челябинской области события. Важно, что WorldSkills способствует повышению престижа рабочих профессий, мотивирует молодежь на достижение профессиональных успехов», — говорит директор Челябинского медицинского колледжа Марина Копотилова.

Участники основной категории выполняют задания на четырех конкурсных зонах, имитирующих условия по оказанию медицинской и социальной помощи на дому, в стационаре, дневном стационаре и доме престарелых. Студенты выполняют практические задания по уходу за пациентом в послеоперационном периоде, патронажу пациента на дому после перенесенной вирусной пневмонии, консультированию с такими диагнозами, как уростома или рассеянный склероз, сестринской помощи пациенту с сахарным диабетом в условиях дома престарелых.

Кстати, с 2019 года расширена возрастная категория участников, проводятся соревнования в группе «Навыки мудрых, 50+». В этой категории принимают участие преподаватели и действующие сотрудники медицинских организаций, сотрудничающих с медицинскими образовательными учреждениями области.

Текст: Анастасия Некрасова