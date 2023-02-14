В Челябинске водитель маршрутки отказался платить компенсацию семье сбитой им девочки

Вместо этого мужчина продал попавший в аварию пазик и купил себе новенькую иномарку

В декабре 2020 года маршрутный пазик № 218 сбил школьницу напротив Дворца культуры ЧТПЗ. Девятилетнюю Сашу успели довезти до больницы и ввели в искусственную кому. Три недели медики не давали прогнозов: выживет девочка или нет. Саша поправилась, но ее жизнь уже не будет такой, как прежде. Об этом ИА «Первое областное» рассказали близкие потерпевшей.

«РАДУЙТЕСЬ, ЧТО ЖИВА»

В тот зимний вечер подружки позвали второклассницу Сашу погулять по берегу Смолино — буквально через дорогу от дома. Несчастье случилось на обратном пути, когда девочки переходили проезжую часть Новороссийской улицы.

Позже следствие установит, что девочки шли по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, а маршрутка пыталась проскочить перекресток на запрещающий желтый сигнал. После удара Сашу отбросило на пару десятков метров, она лежала на животе и пыталась шевелить руками, на асфальте росла лужа крови. Пазик тем временем вынесло на встречную полосу, но водитель вырулит на свою полосу и помчался дальше. Остановили его возмущенные пассажиры, находившиеся в салоне. Они же вызвали скорую и полицию.

После аварии.

В больницу Саша попала с разбитым черепом. Его осколки задели мозг. Девочке провели сложнейшую операцию, а в горло установили трахеостому — трубку, через которую Саша дышала.

«Тогда была пандемия. В реанимацию меня не пускали. Я увидела дочку только в общей палате, через три недели после аварии. От Саши остались только кожа да кости. Дочка не понимала, что происходит, взгляд был потерянный, настроение депрессивное, поведение агрессивное. Она все время пыталась вырвать трахеостому, поэтому приходилось привязывать ее руки к кровати», — вспоминает мама Ирина Ларионова.

После реанимации Саша несколько месяцев проходила реабилитацию: училась управлять собственным телом — разговаривать, держать ложку, есть, пить и ходить. С девочкой занимались врачи, массажисты, физиотерапевты, психологи, логопеды. Даже бывшие одноклассники присылали ей видео, чтобы к Саше быстрее вернулась память.

«Мы покупали Саше игрушки для малышей. Массажеры для пальчиков, которые применяют после инсульта. Купили азбуку, чтобы заново выучить буквы. Занимались с ней, как с малышкой. Однако восстановиться по полной не получилось», — рассказывает Ирина.

За два года, которые прошли с момента аварии, Саша окрепла и внешне не отличается от своих сверстников. Но ее сознание как у девочки пяти лет. Врачи не знают, сумеет ли она повзрослеть. Говорят: радуйтесь, что жива, и молитесь, чтобы хорошо вышла замуж. До аварии Саша училась в одной из самых сильных школ Ленинского района. Прошлой осенью она вернулась в свой класс и полна желания учиться дальше, но с трудом усваивает программу. Психологи требуют, чтобы девочку перевели в специальную школу.

До аварии Саша занималась танцами. Сейчас любые физические нагрузки ей запрещены. Противопоказан даже бассейн, так как повреждена барабанная перепонка. Чем девочке заниматься, помимо учебы, к чему стремиться, мама и бабушка ума не приложат.









Саша в больнице и теперь — с мамой и бабушкой.

«У НАС ТОЖЕ ГОРЕ»

Виновник аварии между тем не понес серьезного наказания. Ленинский районный суд приговорил водителя маршрутки Д. к 1,5 года условно, даже прав его не лишили. Запретили только покидать территорию города и ходить по ночам в развлекательные заведения.

«После аварии нам позвонила жена водителя. Она сказала: „Я понимаю, что у вас горе, но у нас тоже горе...“ Спросила про самочувствие Саши. А сам виновный на связь не вышел. Первый раз мы увидели его на суде. Там он все-таки извинился, но нехотя. И за два дня до судебного заседания перевел нам 100 тысяч рублей», — говорит бабушка девочки Наталья Захарова.

Также Ленинский районный суд обязал маршрутчика выплатить близким Саши еще 900 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Но мужчина обжаловал приговор и потребовал, чтобы долг переложили на ООО «Челябинское такси», по маршруту которого он работал на линии. В итоге Челябинский областной суд направил дело на повторное расследование.

«Получается, что он может вообще избежать наказания. А у ребенка перечеркнута жизнь. Он ведь сам отец и прекрасно все это понимает», — недовольна таким поворотом Ирина Ларионова.

На суде водитель пытался выставить себя бедным: мол, ипотека и два ребенка. Однако в суд он приехал на новенькой Hyundai Solaris 2021 года выпуска. Ее мужчина купил после продажи своей маршрутки, на которой и сбил ребенка. Сейчас Hyundai находится под арестом у приставов, и это тоже не нравится ее владельцу.

Ирина подала кассационную жалобу. Женщина требует отменить вердикт Областного суда.

«Вина водителя маршрутки доказана. Если удастся выиграть кассационный суд, он должен выплатить матери 900 тысяч рублей. Также близкие девочки могут подать еще один иск и потребовать компенсацию материальных затрат, которые понесли из-за этой аварии»,

— говорит челябинский адвокат Павел Бухтояров.

Ирина работает регистратором в поликлинике и одна воспитывает двух дочек. Наталье вовсе пришлось уволиться, чтобы выхаживать Сашу. Так что лишними деньги в семье не будут.