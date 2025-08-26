Челябинский лицей № 31 вошел в тройку лучших школ России

Региональные учебные заведения успешно конкурируют со столичными

Физико-математический лицей № 31 в Челябинске занял третье место в рейтинге российских школ по конкурентоспособности выпускников 2025 года. За год образовательное учреждение поднялось на одну позицию, обогнав московский лицей «Вторая школа». Такие данные следуют из аналитики рейтингового агентства RAEX.

Первое место занял специализированный учебно-научный центр Московского госуниверситета им. Ломоносова, второе — физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном.

В рейтинг вошли еще девять школ из Челябинской области. На 43 месте оказался Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, на 168 месте — челябинский лицей № 97, на 176 месте — снежинская гимназия № 127, на 189 месте — лицей № 67 Челябинска, на 192 месте — лицей № 39 Озерска, на 237 месте — челябинский лицей № 11, на 259 месте — гимназия № 1 Челябинска, на 285 месте — магнитогорская школа № 56, на 298 месте — озерский лицей № 23.



