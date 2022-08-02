Борис Иванчиков из челябинского лицея № 31 взял золотую медаль на Международной олимпиаде по экономике IEO-2022, организатором которой был Сианьский университет Цзяотун-Ливерпуль в Китае. Контест проходил онлайн.
Одиннадцатиклассник Борис Иванчиков в составе сборной России второй год подряд выступает на международном первенстве по экономике. В прошлом году он привез серебряную медаль. В 2022 году в первенстве приняли участие больше двухсот школьников и студентов первых курсов из 42 стран мира. Бориса готовили к олимпиаде тренеры факультета экономики МГУ и выпускники 31-го лицея, работающие в крупных консалтинговых компаниях, например в FS Mackenzie International Group.
«В индивидуальном зачете Борис вошел в пятерку лучших в мире», — отметила преподаватель экономики лицея № 31 Светлана Сафонова.
Сразу после победы Борис отправляется преподавать в Летнюю экономическую школу, которую 31-й лицей проводит ежегодно для учеников 7—10-х классов.
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