Челябинский лицеист взял золото Мирового кубка по экономике World Economics Cup

Борис Иванчиков из лицея № 31 стал победителем ежегодного экономического конкурса для талантливых школьников и студентов со всего мира

Одиннадцатиклассник Борис Иванчиков стал первым челябинским школьником, отобранным на мировой турнир по экономике и победившим в нем. Борис — серебряный призер Международной школьной олимпиады по экономике 2021 года. Именно по итогам этого главного для школьников контеста он был приглашен в сборную России для участия в World Economics Cup, который проводился в Китае.







В составе сборной России кроме Бориса Иванчикова было еще четыре человека — старшеклассники из Москвы, которые учатся при Высшей школе экономики. Наша команда заняла четвертое место, у Бориса Иванчикова — золотая медаль в личном зачете. Из двенадцати победителей Иванчиков и его коллега по команде московский школьник Максим Филиппов — из России.

«В отличие от заданий на Международной олимпиаде по экономике, которую наши математики в лицее шутя называют параолимпиадой по математике, World Economics Cup делает ставку на решение практических задач. Ребятам предлагают конкретные бизнес-кейсы, которые впору поручить профессиональным сотрудникам консалтинговых компаний. За сутки команда должна найти решение, оперируя при этом конкретными цифрами, данными о состоянии рынков в конкретной стране и так далее», — рассказала преподаватель по экономике лицея № 31 Светлана Сафонова.

Учительница Бориса Иванчикова рассказала, что юного экономиста готовили к турниру в том числе и выпускники 31-го лицея, работающие сейчас в крупных консалтинговых компаниях, например в FS Mackenzie International Group.

Борис Иванчиков, комментируя свою победу, сказал Первому областному информационному агентству, что очень рад, что кроме знаний экономики ему очень пригодился хороший английский.

«Нужно было не только понять задание, но и проанализировать большой массив экономической информации на английском. Одним из заданий было, например, найти весомые аргументы для городов, которые отказываются проводить у себя Олимпийские игры. Конечно, наше решение конкурсных бизнес-задач я бы не назвал оптимальным или единственно верным, но они могут быть применены в реальной экономике при должном рассмотрении и экспертных корректировках», — рассказал Борис Иванчиков.

Борис планирует поступать в Гарвард, это его мечта. Если по каким-то причинам не сложится, то в Высшую школу экономики в Москве.

«После этого турнира Борисом заинтересовались топовые вузы всего мира. Если проанализировать список победителей, мы увидим там студентов этих вузов или ребят, которые учатся в школах при этих вузах. И только наш Боря — из челябинского лицея № 31. Челябинск, к сожалению, не понимает, каким обладает ресурсом»,

— с горечью замечает директор лицея Александр Попов.