Челябинский Литературный сквер возле Публичной библиотеки украсят жасминами

Растения будут цвести с мая по сентябрь

В Челябинске преобразят Литературный сквер, расположенный рядом с Публичной библиотекой. В новые клумбы планируют высадить многолетние растения. Проект сотрудников библиотеки получил грант в конкурсе «Эко-проектор», проводимом ЧМК, рассказали в пресс-службе компании.

«Литературный сквер библиотеки давно стал достопримечательностью в самом центре нашего города. Здесь мы ежегодно проводим просветительские и образовательные проекты, поэтому клумбы станут живыми декорациями к нашим мероприятиям и украсят прогулочную зону», — поделилась директор Челябинской универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Зеленую зону библиотеки планируют украсить двумя клумбами с многолетними цветами и кустарниками. Растения подобрали так, чтобы клумба цвела с мая по сентябрь.

Уже закупается посадочный материал, работы начнут в мае, а летом в сквере можно будет увидеть цветущий дерен, жасмин, бузульник, дельфиниум и другие растения.

Напомним, ранее стало известно, что 357-летняя лиственница из Челябинской области претендует на звание главного дерева страны.