Челябинский левша стал профессиональным тату-мастером

Ради интереса он научился писать правой рукой

Сегодня отмечается Международный день левшей. В мире, где люди преимущественно пользуются правой рукой, леворукие могут испытывать определенные сложности. Вместе с тем считается, что они чаще правшей добиваются успехов в науке и творчестве. ИА «Первое областное» выяснило у челябинского тату-мастера Ефима Коваленко, что значит — быть левшой.



Среди основных сложностей — это ножницы и гелевые ручки. И если к первым Ефим привык, то со вторыми постоянно возникали проблемы.

«В России пишут слева направо. В этом случае гелевые ручки предназначены только для правшей. Эта проблема была с детства — во время письма за рукой тянулась полоса. Потому что я задевал ладонью чернила и стягивал их. А мне нравилось гелевыми ручками писать», — поделился Ефим.

И так как мир в основном населяют правши, вокруг леворуких людей создается ореол таинственности. Что эти люди особенные и мыслят иначе. Ефим признался, что действительно считает себя особенным, но не из-за того, что он левша.

«Бывают забавные случаи, когда клиенты, с которыми долго работаю, лет через семь на сеансе говорят: «О! Ты что, левша?»— поделился тату-мастер.

Ефим отметил, что действительно пару раз его спрашивали о том, каково это — быть левшой. На что он в ответ говорил: «А каково это — быть правшой?» По его словам, это одно и то же — так же комфортно и удобно.

«Год назад стало интересно, что значит быть правшой. Я накупил себе тетради с прописями и два месяца учился писать правой рукой. Научился, понял: в целом могу писать и левой, и правой. Не так, конечно, филигранно и красиво пишу правой рукой, но понимаю, как это работает», — рассказал о своем эксперименте тату-мастер.

А вот в работе с тату-машинками мастер трудностей не испытывает. Ручка вытянутая, и ее удобно держать в любой руке.