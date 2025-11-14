Челябинский ледовый городок за 30 млн посвятят 290‑летию города

За него проголосовали южноуральцы в начале года

В мэрии Челябинска показали проект ледового городка зимы-2025/26 на площади Революции. Там появятся ледяные драмтеатр, библиотека имени Пушкина, цирк и основатель города, а также горки, световые инсталляции и, конечно же, большая елка.









На сайте госзакупок идет конкурс по выбору подрядчика на строительство городка. Начальная стоимость тендера — 29,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен будет построить объекты городка, а затем обеспечивать их техническое обслуживание, безопасность, уборку и эксплуатацию, включая защиту от террористических угроз.

Открытие городка состоится в конце декабря.





Тему ледового городка выбирали челябинцы на платформе обратной связи. Среди сказочных номинантов победила тематика «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города». Напомним, горожанам на выбор предлагали еще шесть: «Аленький цветочек», «Арктическая экспедиция», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Страна великанов», «Волшебник Изумрудного города» и «Сказка о царе Салтане». Увидеть, как выглядел городок в прошлом году, можно в нашем фоторепортаже.