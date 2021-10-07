Проект студии Артемия Лебедева «Квартал 1736», который предполагает комплексную реновацию территории в центре Челябинска, вошёл в шорт-лист престижной архитектурной премии.
Квартал в границах Труда, Российской, Маркса, Красноармейской планируется преобразить полностью: на этом месте построят технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом и двухуровневой подземной автостоянкой, административное здание с культурно-досуговыми учреждениями, многоквартирный жилой дом с магазинами, гостиницей и двухуровневой парковкой, административное здание с объектами торговли, частный центр дошкольного и младшего школьного образования.
Площадь застройки составляет 30 тыс. кв. метров.
Проект осуществляет ООО «Тэнк» (генеральный директор — Михаил Фишер).
О необходимости присутствия на региональном строительном рынке дизайнера Артемия Лебедева свое мнение высказывал челябинский девелопер Денис Ни.