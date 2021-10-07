Челябинский «Квартал 1736» вошел в шорт-лист премии по архитектуре

Проект Артемия Лебедева стал одним из десятков самых заметных архитектурных проектов России, по версии экспертов премии Eurasian Prize

Проект студии Артемия Лебедева «Квартал 1736», который предполагает комплексную реновацию территории в центре Челябинска, вошёл в шорт-лист престижной архитектурной премии.

Квартал в границах Труда, Российской, Маркса, Красноармейской планируется преобразить полностью: на этом месте построят технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом и двухуровневой подземной автостоянкой, административное здание с культурно-досуговыми учреждениями, многоквартирный жилой дом с магазинами, гостиницей и двухуровневой парковкой, административное здание с объектами торговли, частный центр дошкольного и младшего школьного образования.

Площадь застройки составляет 30 тыс. кв. метров.

Проект осуществляет ООО «Тэнк» (генеральный директор — Михаил Фишер).

О необходимости присутствия на региональном строительном рынке дизайнера Артемия Лебедева свое мнение высказывал челябинский девелопер Денис Ни.







