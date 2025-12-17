Челябинский курьер рассказал, как развозит заказы в −30

Сколько платят доставщикам и что просят принести

В жару и холод, в дождь и в метель они несут нам глазированные сырки, пиццу, пироги, пятилитровки и такое желанное мороженое в половине первого ночи. 17 декабря отмечается День курьера. Корреспондент ИА «Первое областное» уважает доставщиков и преклоняется перед теми, кто, несмотря на смерчи и зной, везут ей пельмени вечером после работы. В материале — о профессии и ее курьезах.

Мы поговорили с курьером компании «Пирог за часок» Русланом Батырхановым, который работает в сфере около полугода. Также он трудился в федеральной сети доставки продуктов. За это время он развозил почти все — от еды до строительных лесов. Средство передвижения зависит от сезона: летом Руслан разъезжает на электровелике, зимой — пешком или на такси.

«Я мерзляк. Думал, пустяки, зимой оденусь — и ничего. Но ветер пронизывает до костей. Как бы ты ни укутывался, максимального тепла и комфорта не добиться», — делится он.





Поэтому коллегам и всем интересующимся «Не холодно ли бедным ходить с этой сумкой зимой?» он советует присмотреться к курткам с подогревом.

От пирогов за час до строительных лесов ночью

Работая в доставке продуктов, Руслан сталкивался с разными заказами. Бывало, что в один заказ добавляли четыре пятилитровки — мол, хоть на уши вешай, но воды нам принеси. Отказываться от тяжелых вызовов в федеральных сетях доставки, по его словам, нельзя. И отвечаем за всех — такие заказы курьеров бесят.





Бывают и нестандартные просьбы. Однажды молодому человеку в качестве подработки предложили перевезти строительные леса. Он вызвал «Газель», справился с заказом, а по прибытии ему еще и аккуратно их расставить предложили.

«Осознал, что Челябинск — большая деревня. Все друг друга через кого-то знают. Работая курьером, постоянно натыкаешься на знакомых», — смеется Руслан.

Неожиданные истории и размер зарплаты

Иногда работа преподносит и совсем уж неожиданные истории, о которых можно прочитать только в развлекательных пабликах, в стиле «чтобы узнать продолжение, переходи по ссылке».

«Есть люди, которые не стесняются выходить к курьеру в нижнем белье. Прихожу, девушка открывает дверь в белье. Я стараюсь сохранять невозмутимость: «Ваш заказ, вот, оплачивайте. Спасибо, до свидания», — рассказывает Руслан.





Что касается заработка, то, по словам Руслана, в Челябинске часовая ставка курьера начинается от 200 рублей и в пиковые часы или при работе в отдаленных районах может доходить до 300. ИА «Первое областное» не раз писало, что доставщики входят в список самых высокооплачиваемых вакансий.

«Это не миф, что можно неплохо зарабатывать. Заказов очень много, иногда люди не успевают даже поесть», — заключает Руслан.