«Курчатов Центр» запускает первый дистанционный курс для школьников Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер пообещал поддержать новые начинания педагогов

Во вторник, 21 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание попечительского совета «Курчатов Центра», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«„Курчатов Центр“ — это аналог образовательного центра „Сириус“. Мы используем его наработки и методики. Приглашаем преподавателей из «Сириуса» и развиваем „Курчатов Центр“ как флагман дополнительного образования, флагман по выявлению талантливых и целеустремленных ребят во всем регионе. Безусловно, каждый ребенок талантлив, нужно только определить в чем и помочь. Задача „Курчатов Центра“ именно в этом», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, «Курчатов Центр» открыли в 2020 году. И всего за год преподаватели центра провели более 50 очных и дистанционных программ и 10 выездных профильных смен.

Сегодня в центре проходят научно-популярные лекции от ведущих ученых и практиков, олимпиады, конкурсы, научные турниры, спортивные соревнования. Также работает программа «Сириус. Лето: начни свой проект». Для школьников это возможность включиться в работу над актуальной практической задачей, найти наставника, определиться с профессией и подготовить проект для участия во всероссийских и международных конкурсах.

Этой осенью специалисты «Курчатов Центра» разрабатывают онлайн-курсы, которые позволят еще большему числу учащихся проходить обучение по программам центра.

«В октябре мы запускаем первый дистанционный курс. Платформа хороша тем, что каждый ребенок получит возможность индивидуально осваивать программу обучения от наших лучших педагогов. Для нас крайне важно, чтобы каждый ребенок в каждом отдаленном населенном пункте области имел возможность принять в ней участие», — говорит руководитель центра Светлана Чистякова.

Также в Челябинской области планируется открыть шесть аналогичных муниципальных центров в Троицке, Копейске, Сатке, Миассе, Озерске и Магнитогорске. В них дети смогут осваивать образовательные программы в очном формате.

Светлана Чистякова попросила главу региона помочь со строительством нового общежития для учащихся «Курчатов Центра». Алексей Текслер поддержал планы по развитию центра.