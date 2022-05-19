«Курчатов Центр» — один из сильных центров страны. Мы очень рады, что он активно взаимодействует со своими соседями, развивает масштабные проекты и показывает пример остальным регионам», — оценила работу челябинцев заместитель руководителя фонда «Талант и успех» при ОЦ «Сириус» Ольга Калимуллина.
Участники конференции создали план совместной работы по обмену опытом.
«Мы обменяемся самыми качественными и самыми содержательными пилотными программами, чтобы предоставить детям возможность участия в них. Есть идеи по совместному проведению семинаров, конференций и онлайн-лекций, по обмену опытом и обучению педагогов, по созданию детского научного журнала», — подвела итог конференции руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова.
Сегодня в России работают 63 центра, к 2024 году «маленькие „Сириусы“» должны появиться во всех регионах страны.