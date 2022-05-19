Челябинский «Курчатов Центр» назвали одним из самых сильных в России

Здесь обучают одаренных детей по модели федерального центра «Сириус»

В челябинском «Курчатов Центре» прошла двухдневная конференция для руководителей образовательных учреждений, которые работают с одаренными детьми по модели федерального центра «Сириус». В Челябинск съехались управленцы из Челябинской, Свердловской областей, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Курчатов Центр» — один из сильных центров страны. Мы очень рады, что он активно взаимодействует со своими соседями, развивает масштабные проекты и показывает пример остальным регионам»,

— оценила работу челябинцев заместитель руководителя фонда «Талант и успех» при ОЦ «Сириус» Ольга Калимуллина.

Участники конференции создали план совместной работы по обмену опытом.

«Мы обменяемся самыми качественными и самыми содержательными пилотными программами, чтобы предоставить детям возможность участия в них. Есть идеи по совместному проведению семинаров, конференций и онлайн-лекций, по обмену опытом и обучению педагогов, по созданию детского научного журнала»,

— подвела итог конференции руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова.

Сегодня в России работают 63 центра, к 2024 году «маленькие „Сириусы“» должны появиться во всех регионах страны.