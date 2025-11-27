Челябинский космонавт заснял с орбиты стыковку корабля «Союз МС-28» с МКС

Новые участники экспедиции прибыли на борт станции

Челябинский космонавт Олег Платонов, находящийся на Международной космической станции, поделился уникальными кадрами стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-28» с МКС. Ранее он также снял момент старта ракеты-носителя с космодрома Байконур с орбиты.

Как сообщили в «Роскосмосе», пилотируемый корабль «Союз МС-28» успешно пристыковался к российскому модулю «Рассвет» в 15:34 по московскому времени. Сближение со станцией осуществлялось по сверхбыстрой двухвитковой схеме, ставшей стандартной для российских «Союзов».

На борту корабля на орбиту прибыли новые участники долговременной экспедиции: космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. После успешной стыковки люки между кораблем и станцией были открыты, и экипаж присоединился к работам на МКС.

Миссия рассчитана на 242 дня. За это время космонавтам предстоит выполнить свыше 40 научных экспериментов и совершить два выхода в открытый космос.