Челябинский космонавт возвращается на Землю

Дмитрий Петелин 27 сентября приземлится в Казахстане, его мама молится за возвращение сына в Челябинске

Сегодня, 27 сентября, на Землю вернутся участники 68-й и 69-й длительных экспедиций на Международной космической станции. Челябинец Дмитрий Петелин, его коллеги Сергей Прокопьев и Франциско Рубио провели на МКС больше года, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».



На момент публикации материала на МКС завершается подготовка к расстыковке космического корабля «Союз МС-23» и модуля «Причал». На станции после отлета «Союза» останутся россияне Олег Кононенко, Николай Чуб, Константин Борисов и четыре сотрудника организаций NASA, ESA и JAXA.

Напомним, изначально возвращение Петелина со товарищи планировалось в конце марта 2023 года. Однако этому помешала авария на пристыкованном к МКС «Союзе МС-22»: попавший в корабль микрометеорит повредил систему терморегуляции. Комиссия запретила использовать 22-й «Союз» для спуска на Землю, космонавты остались на станции еще на полгода. С сентября 2022 года они приняли четыре грузовых корабля «Прогресс МС» и шесть раз выходили в открытый космос.

Из-за задержки Петелин, Прокопьев и Рубио поневоле установили рекорд по длительности пребывания на МКС: к моменту посадки они проведут в космосе 371 сутки. Дольше этого экипажа на орбите работали только Валерий Поляков и Сергей Авдеев: в 1994—1995 годах они провели на станции «Мир» более 437 суток, в 1998—1999 годах — 379 суток.

На данный момент экипаж «Союза МС-23» уже надел скафандры, перешел в спускаемый аппарат, проверил герметичность люка и скафандров.

Ожидается, что корабль включит двигатели на торможение в 13:24 по московскому времени, 28 минут спустя последует разделение корабля на отсеки. В плотные слои атмосферы капсула с космонавтами войдет в 13:55 по московскому времени. В 14:17 Москвы (16:17 по времени Челябинска) спускаемый аппарат должен приземлиться в 148 километрах юго-восточнее города Жезказгана (Республика Казахстан).

Как сообщила Первому областному информагентству мать челябинского космонавта Надежда Петелина, весь день 27 сентября она проведет в православном храме, будет молиться за благополучное возвращение сына.