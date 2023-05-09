Челябинский космонавт поздравил россиян с Днем Победы с борта МКС

Роскосмос опубликовал видеообращение из космической станции

Космонавты-испытатели госкорпорации Роскосмос поздравили россиян с Днем Победы с орбиты, на которой находится Международная космическая станция. Специалисты, работающие на МКС, записали видеообращение, распространенное Роскосмосом. Речь идет о космонавтах Сергей Прокопьеве, выпускнике челябинского вуза Дмитрии Петелине и об Андрее Федяееве.

«В этот день мы чтим тех, кто отдал ради Великой Победы все силы, здоровье, и самое ценное — свою жизнь. Наши отцы и матери, дедушки и бабушки встали в один строй и смогли защитить от врага нашу Родину, навеки вписав свои имена в историю как победителей фашизма», — заявил Дмитрий Петелин.

Сергей Прокопьев тоже поздравил соотечественников с этим священным праздником, подчеркнув, что он является самым главным для каждой российской семьи. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков. Андрей Федяев добавил, что теперь наша обязанность сохранить и преумножить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге нашим детям.

«Поздравьте сегодня тех, кто видел глазами ту войну и ту Победу. Уделите им время и скажите каждому „Спасибо!“. С праздником, друзья! С Днем Победы!», — сказали хором космонавты.