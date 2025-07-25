Челябинский космонавт Олег Платонов ушел на карантин перед полетом на МКС

Старт корабля Crew Dragon планируется не ранее 31 июля

Челябинский космонавт Олег Платонов ушел на обязательный карантин вместе с остальными членами экипажа перед полетом на МКС. Старт корабля Crew Dragon планируется не ранее 31 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Челябинский космонавт Олег Платонов вместе с коллегами по экипажу — астронавтами NASA Зиной Кардман и Майклом Финком, а также астронавтом JAXA Кимия Юи — ушли на двухнедельный карантин перед стартом к МКС. Карантин обеспечивает здоровье экипажа, а также защищает тех, кто уже находится на станции.

По программе перекрестных полетов космонавт Роскосмоса Олег Платонов входит в основной экипаж Crew-11, его дублер — Олег Артемьев. Старт корабля Crew Dragon — не ранее 31 июля.

Олегу Платонову 39 лет. В юности он окончил челябинскую школу № 103, затем — Краснодарское высшее военное авиационное училище. Для него это будет первый полет в космос.