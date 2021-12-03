Челябинский комик выступит в известном стендап‑шоу, чтобы выплатить ипотеку

Артист прошел в полуфинал «Открытого микрофона» на ТНТ и претендует на главный приз

Стендап-комик из Челябинска Денис Чепуренко прошел полуфинал шоу ТНТ «Открытый микрофон». Победитель нового сезона получит 3 миллиона рублей. В полуфинальном выступлении юморист затронет темы налогов, чая без сахара и культуры питания.



«У нас вся культура питания выстрадана, нам лишь бы сытно, поэтому мы с хлебом все едим. Например макароны, арбуз. Я стесняюсь заказывать устрицы, потому что я их на кусок намажу», — декламирует Денис со сцены.

Денис не первый раз участвует в программе. В 2019 он стал победителем четвертого сезона. Молодой человек вновь пришел на проект, так как ему нужно выплачивать ипотеку.

«Прошлый выигрыш пошел на первоначальный взнос по ипотеке, сейчас я каждый месяц должен выплачивать 27 430 рублей, из-за этих трех мультов мне денег не хватает. По сути, я выиграл минус тридцатку в месяц. Спасибо!» — заявил комик членам жюри.

Челябинец играет в команде Ивана Абрамова. В пятницу, 3 декабря, члены жюри примут решение — проходит Денис в финал или нет. Начало шоу «Открытый микрофон» — в 22:00 на телеканале ТНТ.