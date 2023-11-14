Челябинский климатолог рассказала о теплом ноябре и наступлении зимы

Никаких погодных аномалий не отмечается, но климат меняется

Наступление холодов в Челябинской области задержалось из-за южного направления ветра. Челябинский климатолог, кандидат географических наук, доцент ЧелГУ Екатерина Пестрикова в разговоре с журналистами Первого областного медиахолдинга рассказала об особенностях нынешнего предзимья. Спойлер: все в пределах нормы, зима вот-вот настанет.

Южноуральцы знают, что начало ноября у нас уже можно считать началом зимы. Но в этом году регион все чаще окутывают туманы, нежели долгожданный снег. По словам Екатерины Пестриковой, все дело в изменении направления ветра: раньше на Южном Урале господствовали западные ветра с Атлантики. Сейчас метеостанция «Шершни» чаще всего фиксирует порывы с юга.

«Конечно, климат всегда менялся. И человеческая жизнь — это вообще миг. И говорить о каких-то таких глобальных процессах… Ну, по-моему, это пугают просто нас. Как раньше озоновыми дырами, которые были, в общем-то, всегда — над Арктикой и над Антарктикой», — успокоила она.

Климатолог пояснила, что к привычным нам четырем сезонам года специалисты добавляют «предзимье» и «предвесенье». Ноябрь как раз относится к такому переходному времени. В этом году обстановка в пределах нормы. Ноябрь ставил большие рекорды: столбики термометров доходили до +19 и опускались до −30. Туманы же, которые за последние недели окутали Челябинскую область, как раз вызваны небольшими температурными качелями: теплый воздух наслаивается на холодный, или, наоборот, причиной могут послужить и сильные испарения.

«Так что нам повезло, что мы живем на Урале, в умеренных широтах. Мы привыкли к разному климату и довольны всякой погодой», — резюмирует Екатерина Пестрикова.

Уже на этой неделе в Челябинской области температура воздуха днем опустится до минус 5—7 градусов, а завтра синоптики обещают сильный ветер и осадки в виде мокрого снега и дождя. Водителям даже рекомендовали воздержаться от поездок по горной части региона.