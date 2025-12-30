Челябинский хирург рассказал, чем в новогоднюю ночь может быть опасна ваша кухня

Делимся «топом» праздничных травм

Новый год — пора чудес и настоящего волшебства. Но в праздничной суматохе не стоит забывать о безопасности: никогда не знаешь, что «ждет тебя за углом». Заведующий хирургическим отделением челябинской поликлиники № 8 Первиз Гошгарлы рассказал о самых частых травмах в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минздрава.

На первом месте — травмы кистей рук. Конечно, из-за фейерверков. Не редкость, когда в новогоднюю ночь в больницы обращаются пациенты с обожженными руками, открытыми травмами и даже потерей пальцев.

Второе место — жертвы собственной кухни. Свежезаточенные ножи или другие острые предметы могут стать причиной похода в травмпункт. Особенно когда накрываешь новогодний стол в суматохе.

«Бронзовая медаль» — переохлаждению и ожогам. Частой причиной этого может стать алкоголь. Он притупляет чувствительность к холоду и горячему, а это приводит уже к травмам разной степени.

На четвертом месте — переломы лучевой кости из-за падений на льду. Поскользнувшись, мы инстинктивно выставляем руку вперед, чтобы не удариться головой. В итоге часто ломается именно кость в запястье.

Замыкают топ-5 переломы лодыжек. Их причина — скользкие дороги и неустойчивая обувь. Помните: зимняя обувь должна не только выглядеть красиво, но и хорошо держать на льду.

Напомним, праздники могут стать причиной гипертонического криза.