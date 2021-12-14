Челябинский хирург получил золотую медаль международного венозного форума

Алексей Фокин добился профессиональных высот и воспитывает молодых докторов

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Алексей Фокин стал обладателем золотой медали «За выдающийся вклад в развитие флебологии». Награду нашему земляку вручили на престижном международном Санкт-Петербургском венозном форуме, сообщает пресс-служба ЮУГМУ.

«До Алексея Фокина обладателями медали стали всего шесть ученых с мировым именем. Например, президент Польской ассоциации флебологов доктор Томаш Урбанек и легенда мировой флебологии Роберт Кистнер», — замечают в пресс-службе.

Алексей Фокин заведует кафедрой хирургии в Институте дополнительного профессионального образования при ЮУГМУ. Успешность его работы легко оценить по успешности молодых сотрудников кафедры.

Так, в ноябре этого года вместе со своим научным руководителем Денис Борсук и Мария Шалдина опубликовали научную статью в одном из самых престижных медицинских изданий — в американском журнале Vascular Surgery. Кроме того, Мария Шалдина заняла 1-е место на международном конкурсе в Египте, проходившем в рамках престижного Egyptian Venous Forum XIII International congress (Египетский венозный форум XIII Международный конгресс). А в 2020 году 1-м местом и золотой медалью за научный доклад на этом же конгрессе был отмечен Денис Борсук.