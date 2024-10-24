Челябинский химик принял участие в создании безопасного маркера для онкобольных

Краситель не будет негативно влиять на здоровые клетки

Химик Южно-Уральского государственного университета из Челябинска Тимофей Чмовж вместе с коллегами из московских научных институтов создал нетоксичный маркер для онкобольных. Речь идет о красителе, который наносят на раковые клетки, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

В онкомедицине применяют люминофоры, с помощью которых подкрашивают или подсвечивают нездоровые клетки и воздействуют на них с помощью лазерной, радиационной, химической терапии.

«Однако нагрузка на организм онкобольного и без того высока, поэтому краситель-люминофор должен обладать минимальной цитотоксичностью. Иными словами, он должен быть безопасен для клеток, большинство из которых здоровы, а с больными клетками медики разберутся сами», — рассказали в пресс-службе.

Статья «Создание D-A-D-красителей с дальним инфракрасным излучением...», авторами которой выступили старший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ Тимофей Чмовж вместе с коллегами из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, института органической химии им. Н. Д. Зелинского и МГУ им. М. В. Ломоносова вышла в международном журнале Journal of Materials C.

Ученые разработали красители, которые можно использовать для маркировки опухолевых клеток.