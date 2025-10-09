Челябинский казак Андрей Бережнев продолжает служить Родине после ранения

Ветеран СВО рассказал о своих целях в рамках регионального кадрового проекта «Герои Южного Урала»



Потомственный казак Андрей Бережнев, один из первых добровольцев, отправившихся на передовую, продолжает служить Родине после серьезного ранения и возвращения в Челябинскую область. Сегодня он является атаманом Второго казачьего военного отдела Оренбургского войскового казачьего общества, а также участником программы «Герои Южного Урала» — регионального кадрового проекта, созданного по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Применив свои навыки на полях сражений, получив ранения и придя домой, естественно, спокойно уже сидеть не можем. Уже думаем глобально о стране, развитии казачества и о своем народе. Решение вступить в эту программу, пройти отборочный тур, было осознанным. Думаю, что, закончив ее, мы применим навыки, которые были приобретены в процессе жизни. По жизненному опыту мне ближе либо работа с населением, либо вопросы безопасности», — рассказал Андрей Бережнев.

Напомним, что обучение в рамках проекта продлится до 1 июля 2026 года. Сейчас в нем участвуют 60 ветеранов СВО, которые готовы работать на благо региона.