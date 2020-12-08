Челябинский кардиоцентр отметил десятилетний юбилей

Почётные грамоты от минздрава области его сотрудникам вручил глава ведомства Юрий Семёнов.

Десятилетний юбилей отметил челябинский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. За это время через его специалистов прошло более 75 000 пациентов, 13 000 из которых дети, а всего было сделано 52 500 операций и 19 000 коронографических исследований. Именно в южноуральском центре медицинскую помощь получили пациенты из 30 регионов России, при этом 80% операций было выполнено именно жителям Челябинской области.



Сегодня, 8 декабря, с юбилеем сотрудников учреждения поздравил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов. Глава ведомства подчеркнул, уровень южноуральского центра можно назвать мировым, а труд его сотрудников является большим достижением.

«Я думаю, что вы меня в этом поддержите, что нашему кардиоцентру повезло, что здесь такой грамотный главный врач — Олег Лукин. Я перинатальный хирург, я знаю очень много людей, которых он спас, лично стоя у операционного стола. Вам всем огромное спасибо за вашу работу!»— сказал Юрий Семёнов.

Также руководитель минздрава отметил работников центра грамотами «За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, особый вклад в развитие здравоохранения». Отметим, что именно здесь трудятся три заслуженных врача России, семь отличников здравоохранения, четыре доктора медицинских наук, 23 кандидата медицинских наук и 80 врачей высшей категории.

Кардиоцентр в Челябинской области был построен в рамках национального проекта «Здоровье» за счет федерального и областного бюджета. Его консультативно-поликлиническое отделение начало прием с декабря 2010 года, а 31 января 2011 года была выполнена первая кардиохирургическая операция. Возглавляет кардиоцентр Олег Лукин, врач — сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации кардио-торакальных хирургов с 1995 года, член ассоциации сердечно-сосудистых хирургов и эндоваскулярных хирургов России, автор более 70 научных работ.