Челябинский IT-проект по контролю за продажей алкоголя победил на всероссийском конкурсе

Цифровая система анализирует и определяет зоны запрета торговли спиртными напитками на территории города

Инновационный проект в сфере цифрового регулирования торговли алкоголем, разработанный администрацией Челябинска, получил высокую оценку на федеральном уровне. Цифровая система, которая анализирует и определяет зоны запрета торговли алкоголем на территории города, заняла первое место в номинации «Экономика данных» на Всероссийском конкурсе проектов цифрового развития регионов «ПРОФ-IT», сообщает пресс-служба мэрии.

Инновационная платформа, созданная челябинскими специалистами, использует современные технологии пространственного анализа для точного определения зон, где запрещена торговля алкоголем. Система автоматически формирует защитные периметры вокруг социальных объектов, учебных заведений и мест массового скопления людей.

«Мы оцифровали все социальные учреждения города с точными координатами входов и территорий. Теперь при рассмотрении заявки на открытие нового магазина система мгновенно проверяет его расположение на соответствие законодательным требованиям»,— пояснил начальник управления цифровой трансформации администрации Челябинска Алексей Якутчик.

По оценкам экспертов, внедрение системы позволит повысить эффективность контроля на 50%, увеличить точность определения запретных зон до 90%, снизить количество нарушений на треть, а также повысить уровень общественного порядка на 10%.

«Эта победа подтверждает правильность нашего подхода к созданию безопасной городской среды с помощью цифровых технологий. Проект наглядно демонстрирует, как современные IT‑решения помогают эффективно решать социальные задачи», — отметил министр информационных технологий Челябинской области Игорь Фетисов.

Разработка уже показала свою практическую ценность в регулировании алкогольного рынка и может стать образцом для внедрения в других регионах страны.