Челябинский инфекционист по телефону расскажет всё про коронавирус

Специалист принимает звонки жителей на горячей линии Минздрава.

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В Министерстве здравоохранения Челябинской области ждут звонков по ОРВИ, гриппу и новому коронавирусу. На вопросы жителей ответит инфекционист Елена Корнеева. Она будет дежурить на горячей линии до 18:00.

Позвонить медику можно по телефону 8 (351) 240-15-16. В целом этот номер доступен для обращений круглосуточно.

Южноуральцы также могут проконсультироваться, поделиться мнением или узнать последние новости в социальных сетях Минздрава региона во «Вконтакте», «Одноклассниках» и «Инстаграм».

Такие решения приняты по итогам совещания у губернатора Алексея Текслера. Он отметил, что жители Челябинской области плохо информированы о ситуации с эпидемией гриппа и карантинных мерах против распространения коронавируса. Глава области поручил ведомствам открыться для людей и предоставлять все сведения.