Челябинский и магнитогорский онкодиспансеры объединят в одно юрлицо

Пациенты от этого только выиграют

Две крупные клиники — онкологические диспансеры Челябинска и Магнитогорска — планируют объединить в одно юридическое лицо, сообщил исполняющий обязанности главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Лукин.

«По результатам визита в наш регион министра здравоохранения Михаила Мурашко дано поручение проработать объединение в одно юрлицо онкологических диспансеров Челябинска и Магнитогорска. Это, безусловно, позволит воспользоваться рядом весомых преимуществ: это концентрация материально-технических ресурсов, эффективное их использование, возможность временного решения кадрового дефицита и внедрение единой организационно-методической модели», — заявил Лукин на встрече Совета главных врачей при губернаторе Челябинской области.

После объединения онкодиспансер в Магнитогорске продолжит принимать пациентов, как делает это сейчас, но возможности диспансера расширятся.

Напомним, раньше таким же образом копейский онкодиспансер вошел в состав окружного Центра онкологии и ядерной медицины. После этого онкоцентр Копейска получил линейный ускоритель для лучевой терапии.