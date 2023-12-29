Челябинский губернатор вручил госнаграды выдающимся южноуральцам

В торжестве приняли участие 48 жителей Челябинска, Миасса, Сосновского, Варненского, Октябрьского и Нагайбакского районов

В резиденции губернатора Челябинской области сегодня, 29 декабря, чествовали выдающихся южноуральцев. Государственные и областные награды, а также дипломы лауреатов премии имени Г. Ф. Синякова из рук главы региона Алексея Текслера получили 48 жителей Челябинска, Миасса, Сосновского, Варненского, Октябрьского и Нагайбакского муниципальных районов.

В числе награжденных — инженеры, конструкторы, врачи, учителя, государственные служащие, общественные деятели, спортсмены, работники культуры и искусства.

«Близится к завершению еще один год. Он для всей страны был напряженным, для нас тоже, но, несмотря на все трудности, мы его прошли уверенно и надежно. Выполнили все государственные задачи. Успешно реализовали все, что планировали сделать для развития нашего региона. Помогали нашей армии, подшефным территориям на Донбассе. И всего этого мы достигли благодаря трудолюбию, ответственности и, конечно, таланту южноуральцев», — обратился к собравшимся глава региона.

Он поблагодарил всех за высокий профессионализм и преданность делу, пожелал семейного благополучия.

По указу президента РФ Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I cтепени награжден спортсмен ХК «Трактор». Семеро южноуральцев удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени, среди них глава города Челябинска, сотрудники завода «УРАЛТРАК», НПО «Электромашина» и завода «Пластмасс». Еще один житель региона награжден знаком отличия «За безупречную службу».

Четырем южноуральцам присвоены почетные звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации». Благодарность президента РФ объявлена пяти жителям Челябинской области.

Также Алексей Текслер вручил и региональные награды. Медалями «За заслуги перед Челябинской областью» III cтепени глава региона наградил пятерых южноуральцев, знаками отличия «За безупречную службу» и «За смелость и отвагу» — еще двоих. Почетные звания «Заслуженный работник культуры и искусств Челябинской области» присвоены четырем деятелям культуры региона. Звания «Заслуженный работник образования Челябинской области», «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области», «Заслуженный работник промышленности Челябинской области», «Заслуженный экономист Челябинской области» — 13 южноуральцам. Также глава региона вручил одну Почетную грамоту губернатора Челябинской области.





Впервые Алексей Текслер вручил недавно учрежденную региональную премию имени Георгия Федоровича Синякова. За значительный вклад и высокие достижения при оказании медицинской помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, дипломы лауреата премии получили пять медицинских работников 354-го Военного клинического госпиталя.

Глава региона отметил, что медики оказывают ценную помощь армии:

«Наши медики весь год трудились и трудятся сегодня на Донбассе. Выездные бригады выезжали, проводили диспансеризацию для жителей Волновахского района, а сегодня наши медики работают в военных госпиталях непосредственно на передовой и спасают жизни наших ребят, за что им огромное спасибо».





Также глава региона совместно с сенатором РФ Маргаритой Павловой вручил памятные медали «За проявленное мужество» СФ и Благодарственные письма СФ. Почетные награды получили юноши и девушки Челябинской области, которые не растерялись в сложных ситуациях и сумели помочь другим людям.