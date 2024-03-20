Челябинский губернатор рассказал о подготовке к весеннему призыву представителю Генштаба ВС РФ

Также на встрече обсудили вопросы поддержки бойцов СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с начальником 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимиром Калугиным. На встрече обсудили вопросы, которым уделяется особое внимание в условиях проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона.

В Челябинской области проводится системная работа по комплектованию Вооруженных Сил РФ призывниками, добровольцами, гражданами, поступающими на службу по контракту. Идет подготовка к весенней призывной кампании. Ранее в регионе прошел инструкторско-методический сбор Центрального военного округа.

Для южноуральцев, желающих заключить контракт с Минобороны России, из средств областного бюджета предусмотрены единовременные выплаты в размере 225 тысяч рублей, а также другие льготы и выплаты гражданам, заключившим контракт, и членам их семей.

«Приобретаем необходимое имущество для бойцов добровольческих батальонов, мобилизованных граждан, помогаем войсковым частям, где проходят службу южноуральцы», — отметил Алексей Текслер.

С 2022 года Челябинская область регулярно направляет специальное оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизионные прицелы, антидроновые ружья, радиостанции, электроинструмент, спальные мешки, палатки, печи, генераторы, строительный и сварочный инструмент, наборы медикаментов и другое имущество.

В прошлом году в Челябинске был капитально отремонтирован окружной военный клинический госпиталь. По решению губернатора в медицинском учреждении проведен ремонт, облагорожена территория и закуплено современное медицинское оборудование.

Правительство Челябинской области оперативно реагирует на потребности военных комиссариатов: в них проводят ремонты, устанавливают компьютерную технику и системы охраны.

«Оказываем всестороннюю помощь нашим Вооруженным Силам, и для нас очень важна совместная плодотворная работа с министерством обороны Российской Федерации. Спасибо Вам, Владимир Евгеньевич, за личное внимание к нашей области. Будем работать и дальше сообща», — резюмировал Алексей Текслер.