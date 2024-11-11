Челябинский градоначальник назвал сайт МУП ПОВВ «головоломкой»

По его словам, найти необходимую информацию очень сложно

На аппаратном совещании в мэрии врио главы Челябинска Алексей Лошкин пожаловался на сайт МУП ПОВВ. Он отметил, что зашел на портал водоканала и попытался в нем разобраться, но не смог.

«Голову можно сломать, прежде чем найти информацию об аварийном отключении воды. И во „ВКонтакте“ у них информация последняя от июня 2023 года. Понятное дело, если мы информированием не занимаемся, люди не будут нам доверять. Если есть информация об отключениях, почему ее не выдают?» — подчеркнул Алексей Лошкин.

Градоначальник отметил, что необходимо усиленно заниматься работой по качественному и заблаговременному информированию населения о различных аварийных ситуациях. На завтра, 12 ноября, назначено отключение воды в части Металлургического района. Алексей Лошкин подчеркнул, что об отключении было известно заранее, но жители ЧМЗ до сих пор не проинформированы.

Также он дал поручение отключить воду не ранее 9 часов утра, чтобы челябинцы успели собраться на работу.