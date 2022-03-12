Челябинский гидрометеоцентр предупредил об аномальных морозах

В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Сегодня, 12 марта, в Челябинской области ожидаются морозная погода и сильный ветер с порывами до 12 м/с. Этим утром в регионе столбики термометров опустились до −20°C. Днем температура воздуха поднимется до −10, −15°C, в горах — до −6°C.

Ветер северо-восточный, восточный от 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Синоптики предупреждают жителей Южного Урала об усилении морозов в ближайшие дни. По прогнозу Челябинского Гидрометцентра, по ночам температура воздуха в регионе может опускаться до −34 °С.

Объявлен оранжевый (предпоследний в шкале) уровень погодной опасности.