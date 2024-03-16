Челябинский гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказан пост

Это не только люди, страдающие хроническими заболеваниями

Великий пост в этом году начнется 18 марта и продлится до 4 мая. Многие верующие, не обращая внимания на свое здоровье, готовы выполнять все предписания: отказываться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Однако врачи рекомендуют воздержаться от соблюдения столь строгого поста не только страдающим хроническими заболеваниями, но и другим категориям граждан, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

По словам гастроэнтеролога Областной клинической больницы № 3 Челябинска Ольги Хан, пост противопоказан детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам, спортсменам, а также тем, кто занимается тяжелым физическим или умственным трудом, пациентам с хроническими заболеваниями, пожилым и ослабленным — всем, кому необходимо хорошо питаться.

«Если у вас есть какое-либо хроническое заболевание и вам прописана лечебная диета, вы уже можете считать ее в определенной степени постом. Не все могут исключить важные продукты или заменить животный белок на фасоль, бобы или грибы, это нужно обсуждать с врачом и уже затем выбирать меру поста. Также помните, что пост не должен тяжело переноситься, к нему обязательно нужно готовиться, исключать скоромную пищу постепенно»,— рассказала Ольга Хан.

По словам врача, если здоровье позволяет соблюдать все предписания поста, то начинать исключать животную пищу нужно уже за две недели до начала поста. Выходить из него также нужно постепенно.

Также Ольга Хан напомнила, что пост — это, в первую очередь, духовно-аскетическая практика, а не диета.