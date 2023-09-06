Челябинский фонд «Защитники Отечества» вернул бойца СВО для ухода за матерью

Социальные координаторы поддерживают своих подопечных во всех вопросах

В Снежинске социальный координатор фонда «Защитники Отечества» помогла пожилой матери добровольца, участвующего в спецоперации. Как сообщили в пресс-службе фонда, женщина нуждалась в уходе, поэтому сотрудник «Защитников Отечества» добилась того, чтобы бойца отправили домой. Госфонд помогает решить даже житейские проблемы тех, кто так или иначе связан с защитой интересов России. Координаторы работают до тех пор, пока вопрос не будет решен.

Инна Молодых работает социальным координатором в снежинском отделении «Защитников Отечества». Она узнала, что пожилая мама одного из добровольцев попала в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья, нуждается в ежедневном уходе. Сотрудник фонда сообщила об этой ситуации командованию воинской части, где проходит службу наш земляк. С помощью врачей удалось собрать необходимые документы для того, чтобы уже через несколько дней бойца отправили домой. Теперь он ухаживает за матерью, а позже его уволят из рядов армии в связи с возрастом.

«Стоит отметить, что сотрудники фонда „Защитники Отечества“ постоянно обзванивают своих подопечных. Во время одного из таких звонков супруга южноуральского бойца рассказала социальному координатору Татьяне Кильдюшкиной, что уже две недели не может взять талон на прием к стоматологу для дочери», — сообщили в фонде.

Зуб у девочки болел довольно долго, но хватило того, чтобы координатор связалась с поликлиникой, и ребенка оперативно вылечили. Кстати, недавно фонд помог дочери погибшего бойца с поступлением в вуз (на бюджетное место). Тем не менее получение удостоверения ветерана боевых действий и выплат пока остаются самыми частыми вопросами, с которыми сталкиваются сотрудники фонда. Связаться с «Защитниками Отечества» можно по телефонам: 8 (351) 214-66-01; 8 (351) 214-64-89; 8 (351) 731-70-04.

Также работает региональное отделение фонда на улице Смирных, 21а. Прием ведется в будние дни с 09:00 до 18:00 (обед с 12 до 13 часов). Если нужно поговорить с руководителем челябинского филиала «Защитников Отечества», то можно позвонить по номеру 8 (351) 731-70-05. ИА «Первое областное» ранее подробно рассказывало о деятельности фонда и об истории тех, кто решил помогать участникам СВО и их семьям.