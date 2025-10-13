Челябинский фонд «Родная» поможет семилетней Ксюше научиться ходить

30 октября пройдет юбилейный благотворительный вечер

В Челябинске 30 октября пройдет юбилейный Десятый благотворительный вечер «Добрые сердца». В этом году одним из пяти подопечных фонда «Родная», которым будет оказана помощь, станет семилетняя девочка Ксюша.

Ксения — улыбчивый и веселый ребенок, который любит танцевать и смотреть развивающие мультфильмы.

Еще до рождения Ксюши врачи советовали ее родителям прервать беременность из-за серьезных проблем со здоровьем у мамы. Но семья отказалась. Девочка родилась на 30‑й неделе, и первое время казалось, что все обойдется. Но к семи месяцам ребенок не сел и не пополз. Врачи успокаивали, ссылаясь на недоношенность. Лишь фельдшер, приехавшая на вызов, настояла на срочной консультации у невролога.

Диагноз, прозвучавший в кабинете врача, стал ударом: детский церебральный паралич. Его позднее подтвердили и в Челябинской областной детской клинической больнице. Семья бросила все силы на реабилитацию.

Уже после первого курса Ксения научилась сидеть самостоятельно, после второго — поползла и начала исследовать дом, а третий курс подарил Ксюше четкую и разборчивую речь.

Главная мечта девочки — научиться ходить, как все дети, и пойти в школу. И она делает это — пусть пока с поддержкой, но невероятно упорно. Даже когда ей страшно, она не сдается и продолжает идти к своей цели. Девочка и ее родители верят, что заветная мечта сбудется.