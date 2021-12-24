Челябинский фонд «Искорка» объявил срочный сбор денег на препарат для детей с онкологией

Перебои с поставкой лекарства вызваны пандемией

Фонд «Искорка», помогающий детям с диагнозом «онкология», объявил срочный сбор средств на закупку препарата иммуноглобулин человеческий «Привиджен». Менее чем за месяц благотворителям нужно собрать более 2,5 млн рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, ИА «Первое областное» рассказала сотрудник фонда Вера Касаткина.

«Из-за пандемии в 2020 году люди по всему миру стали гораздо реже сдавать плазму крови, из которой и получают иммуноглобулин. Вслед за этим поднялись и цены на само лекарство. И теперь для медицинских организаций стало проблемой объявить конкурсы, так как поставщики перестали подавать на них заявки. Препарат и без этого распродается на мировом и российском рынках как горячие пирожки», — пояснила Вера Касаткина.

Благотворители нашли выход. Они бронируют препарат у поставщика и тут же приобретают. «Искорка Фонд» собирается закупить партию иммуноглобулина «Привиджен» для детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении ЧДОКБ.

«Сейчас получилось экстренно забронировать препарат „Привиджен“ у поставщика — 75 флаконов на сумму 2 645 100 рублей. Мы договорились о предоплате 50% и отсрочке остального платежа на 30 дней. Мы обращаемся к организациям и частным жертвователям с просьбой оказать помощь в оплате препарата — он жизненно необходим для наших подопечных», — говорит директор «Искорки» Татьяна Сачко.

Этой закупки хватит до февраля 2022 года. Затем областная детская больница планирует наладить поставки иммуноглобулина хотя бы небольшими партиями.

Напомним, дети с онкологическими диагнозами получают химиотерапию, подавляющую иммунитет. Любая инфекция для такого ребенка может быть смертельной, потому онкобольной ребенок при необходимости получает иммунозаместительную терапию.

Сбор на препарат «Привиджен» опубликован на сайте фонда. Также здесь можно оставить пожертвование на препарат «Пентаглобин», который вводят онкобольным детям с иммунодефицитом в экстренном случае.

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