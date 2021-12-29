Челябинский благотворительный фонд «Искорка» собирается выпускать учебники для слепых детей. Книги необходимы подопечным фонда, которые потеряли зрение во время лечения от онкологических заболеваний.
Как рассказали в «Искорке», несколько подопечных фонда лишились зрения, но они продолжают учиться, и им нужна учебная литература. Аудиокниги удобны, когда нужно освоить какое-то художественное произведение. Для учебников по математике, физике и другим предметам аудиоформат не подходит.
Фонд «Искорка» готов оплатить труд специалистов, которые могут набрать брайлевский текст для таких книг, и обеспечить своих подопечных такими школьными учебниками. А затем поделиться этим опытом с другими фондами и регионами.
Кстати, в 2021 году «Искорка» оказала помощь более чем ста ребятам, находящимся на активном лечении в онко- и гематологических отделениях. Им покупали медицинские препараты, оплачивали дорогостоящее обследование, которое нельзя получить по полису ОМС, а также авиаперелеты в больницы других регионов.
«Из-за пандемии у родителей росло ощущение безысходности. Иногда оно приводило к тому, что семьи прекращали лечение ребенка. Это требовало от наших тьюторов и психологов новых подходов и новых форм работы», — рассказывает директор «Искорки» Татьяна Сачко.
Так родился проект «Помощь не уходит на карантин», который поддержал Фонд президентских грантов. С начала пандемии фонд провел ряд мероприятий в онлайн-формате. А для поддержки родителей в отделении испытали новые методы взаимопомощи, когда более ресурсный родитель мог посидеть с чужим ребенком и проводил прямо в палате занятия для детей.