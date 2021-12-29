Челябинский фонд «Искорка» собирается выпускать учебники со шрифтом Брайля

Такие книги необходимы потерявшим зрение детям

Челябинский благотворительный фонд «Искорка» собирается выпускать учебники для слепых детей. Книги необходимы подопечным фонда, которые потеряли зрение во время лечения от онкологических заболеваний.

Как рассказали в «Искорке», несколько подопечных фонда лишились зрения, но они продолжают учиться, и им нужна учебная литература. Аудиокниги удобны, когда нужно освоить какое-то художественное произведение. Для учебников по математике, физике и другим предметам аудиоформат не подходит.

Фонд «Искорка» готов оплатить труд специалистов, которые могут набрать брайлевский текст для таких книг, и обеспечить своих подопечных такими школьными учебниками. А затем поделиться этим опытом с другими фондами и регионами.

Кстати, в 2021 году «Искорка» оказала помощь более чем ста ребятам, находящимся на активном лечении в онко- и гематологических отделениях. Им покупали медицинские препараты, оплачивали дорогостоящее обследование, которое нельзя получить по полису ОМС, а также авиаперелеты в больницы других регионов.

«Из-за пандемии у родителей росло ощущение безысходности. Иногда оно приводило к тому, что семьи прекращали лечение ребенка. Это требовало от наших тьюторов и психологов новых подходов и новых форм работы», — рассказывает директор «Искорки» Татьяна Сачко.

Так родился проект «Помощь не уходит на карантин», который поддержал Фонд президентских грантов. С начала пандемии фонд провел ряд мероприятий в онлайн-формате. А для поддержки родителей в отделении испытали новые методы взаимопомощи, когда более ресурсный родитель мог посидеть с чужим ребенком и проводил прямо в палате занятия для детей.