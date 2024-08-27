Челябинский Фонд 2020 вручил «сумки выпускника» воспитанникам подшефных центров для детей-сирот

Акция проходит уже третий год подряд

Забота продолжается. Выпускники нескольких детских домов, поступившие в этом году в среднеспециальные образовательные учреждения, получили подарки от Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. В «сумке выпускника» — простые «волшебные» вещи, с помощью которых они могут начать налаживать свой быт во взрослой самостоятельной жизни. А волшебные – потому что собираются с особым чувством.

«Три года назад мы поговорили с директорами учреждений, и они рассказали об этой проблеме, что дети, выпускаясь, не имеют ничего. Им нужны элементарные вещи, необходимые в быту: сковородка, утюг, электроприборы, постельное белье», — говорит учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Акция проводится в тех учреждениях, где Фонд реализует проект «Наставничество»: когда у ребенка появляется значимый взрослый, который помогает ему адаптироваться к жизни вне стен учреждения.

«И после выпуска из детского дома взаимодействие в такой паре не заканчивается. В самостоятельной жизни детям еще больше нужна поддержка», — отмечает Ирина Текслер.

Среди сегодняшних подарков — 40 комплектов постельного белья, которые сшили в центре «Семья+». Многие из сотрудников центра также росли в детских домах, поэтому эти комплекты шили с особым теплом:

«Вложили частичку любви, свою заботу. Передали эстафету, чтобы дети получили профессию, стали успешными, смогли достойно жить», — говорит президент БФ «Семья+» Ольга Кривозубова.

Для подростка, который растет в семье, такие предметы — обычны, для этих ребят обычные сумки — это еще и проявление доброты и тепла.

«Для них это дорогого стоит, что о них позаботились, проявили любовь и внимание», — отметила директор центра помощи детям «Аистенок» Галина Синчугова.

«Буду дорожить этим, зная, что мне это от чистого сердца подарили», — говорит выпускница школы-интерната № 13 Лидия.

Подростки не просто получили «сумки выпускника», но и хорошо провели время, познакомились с другими выпускниками, а также нарисовали карты желаний. Пусть все сбудется.