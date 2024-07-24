Челябинский Фонд 2020 помогает волонтерам закупать ленты для маскировочных сетей

Сегодня Ирина Текслер привезла в Чебаркуль необходимые материалы

Маскировочные сети — одна из самых востребованных вещей в зоне боевых действий. Крупнейшим центром плетения маскировочных сетей на Южном Урале считается Чебаркульский район. Защитное полотно здесь плетут и в самом городе, и в поселках. Сегодня несколько групп волонтеров привезли готовые сети в храм Преображения Господня, где собирают гуманитарный груз на СВО. По приглашению мастериц сюда же приехала и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.





В Чебаркуле сети плетут очень много людей: родные тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий, и волонтеры — школьники из движения «Первых», пенсионеры.





Бригады мастериц есть в поселке Каширинский, где дислоцируется 90-я танковая дивизия, а также в селах Травники, Филимоново, Кундравы, Шахматово, Варламово и Бишкиль, Боровое, в деревнях Маскайка, Крыжановка, Болотово, в Тимирязевском, на заводе «МЕЧЕЛ», в чебаркульских школах № 1 и № 10. За помощь фронту волонтерский класс 6г из первой школы Чебаркуля в народе даже прозвали шестым «зэд»-классом. От буквы «Z». Ребята многое делают для бойцов: пишут письма на фронт, мастерят окопные свечи, плетут защитные сети.





Для создания сети нужно не так уж и много: деревянный каркас — станина, на которую натягивают сетчатую основу, сама сеть и цветная прочная лента.

«От цвета ленты зависит цвет будущего изделия. Мы стараемся подбирать цвет под заказ с фронта — по времени года и по особенностям ландшафта, в котором находятся наши бойцы. Способ плетения тоже важен: зимой ленты затягиваем поплотнее, а летом — свободнее, чтобы была иллюзия колышащейся травы», — говорит один из кураторов волонтеров, заместитель председателя комитета родителей 90-й танковой дивизии Римма Беляева.

Сейчас и муж, и сын женщины находятся на войне. И хотя по вере Римма Беляева мусульманка, она активно включилась в работу ресурсного центра по сбору гуманитарной помощи для военных при местном православном храме.





Настоятель храма протоирей Дмитрий Егоров рассказал, что с начала специальной военной операции ресурсный центр потратил на закуп материалов для защитных сетей около 1,5 млн рублей. Люди приобретают все на свои деньги. И этого не хватает. Волонтеры центра обратились за помощью к учредителю Фонда 2020 Ирине Текслер. Сегодня она привезла в Чебаркуль 20 наборов для плетения сетей.

«Мы привезли мастерицам необходимые материалы. Но это не все. Теперь любая организация, которая занимается плетением сетей, может обратиться в наш центр поддержки СВО и получить такой же набор. Низкий поклон всем тем, кто сейчас помогает нашим ребятам за ленточкой», — заявила Ирина Текслер.

Волонтеры показали Ирине Текслер станок для быстрой нарезки лент, который сделали своими руками. Покупать материал для сетей большими рулонами выгоднее и дешевле. А уже в храме широкое полотно разрезают на тонкие ленты.





Такой подход позволяет экономить деньги, ведь финансы нужны не только для закупа материалов.

«С началом спецоперации многие жители сообща собирают подарки для наших ребят за ленточкой. Мы не называем это гуманитарной помощью, потому что надеемся, что все необходимое у бойцов есть. Но каждый человек, сопереживая происходящему, желает передать нашим ребятам частичку своей теплоты и заботы», — говорит настоятель храма протоирей Дмитрий Егоров.

Брат священника ушел на фронт добровольцем и погиб год назад. Сам батюшка возглавляет отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Челябинской епархии. С благословения митрополита Алексея он не раз выезжал в расположение 90-й танковой дивизии в зоне боевых действий, чтобы доставить туда подарки.

«Для ребят большая радость увидеть посылку из дома. Очень много привозим именных посылок — от жены, от мамы. Особенное умиление вызывают письма от школьников. Взрослые мужчины читают их и даже могут проронить скупую мужскую слезу. А подарки бывают довольно серьезные: квадракоптеры, генераторы и другая техника — все это необходимо, чтобы создать комфортную жизнь в окопах и блиндажах», — говорит отец Дмитрий Егоров.