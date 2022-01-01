Челябинский ФОМС защитит права пациентов в новогодние праздники

Куда звонить, если возникли проблемы с полисом ОМС или с записью к доктору

На Южном Урале в новогодние праздники работает круглосуточный контакт-центр по защите прав пациентов. Кроме того аналогичные горячие линии действуют в каждой страховой медицинской компании, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

«Специалисты контакт-центров готовы оказать оперативную информационную поддержку граждан по вопросам, связанным с оформлением полисов ОМС и получением медицинской помощи», — замечают в пресс-службе.

Позвонить в круглосуточный и бесплатный контакт-центр ТФОМС можно по телефону 8-800-300-10-03.

Наименование страховой компании, в которой застрахован гражданин, а также телефон контакт-центра указаны в полисе ОМС.