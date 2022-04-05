Профессор Челябинского государственного университета Игорь Бычков получил поддержку Российского научного фонда на изучение новых свойств наноструктур (структур, размеры которых исчисляются миллиардными долями метра. — Прим. ред.), сообщили в ЧелГУ. Исследованиями в этой области ученый занимается уже более 30 лет и уверен, что в будущем они помогут создать принципиально новые средства хранения, обработки и передачи информации.
Научная группа, возглавляемая Игорем Бычковым, сосредоточена на исследовании физических эффектов в двухмерных наноструктурах во внешних полях.
Сам ученый убежден, что полученные знания когда-нибудь могут найти свое применение в самых разнообразных устройствах и приборах, связанных с хранением, обработкой, передачей информации.
«Думаю, что в будущем все приборы и устройства микроэлектроники будут заменены на устройства наноэлектроники, плазмоники и спинтроники, которые будут работать на новых принципах обработки информации. Эти приборы уменьшатся в размерах и станут потреблять меньше энергии», — сказал Игорь Бычков.
Исследования по гранту РНФ рассчитаны на три года. Каждый год на них будет выделяться по 7 млн рублей.