Челябинский физик получил грант на «электронику будущего»

Более 20 млн рублей ученому выделил Российский научный фонд

Профессор Челябинского государственного университета Игорь Бычков получил поддержку Российского научного фонда на изучение новых свойств наноструктур (структур, размеры которых исчисляются миллиардными долями метра. — Прим. ред.), сообщили в ЧелГУ. Исследованиями в этой области ученый занимается уже более 30 лет и уверен, что в будущем они помогут создать принципиально новые средства хранения, обработки и передачи информации.

Научная группа, возглавляемая Игорем Бычковым, сосредоточена на исследовании физических эффектов в двухмерных наноструктурах во внешних полях.

Сам ученый убежден, что полученные знания когда-нибудь могут найти свое применение в самых разнообразных устройствах и приборах, связанных с хранением, обработкой, передачей информации.

«Думаю, что в будущем все приборы и устройства микроэлектроники будут заменены на устройства наноэлектроники, плазмоники и спинтроники, которые будут работать на новых принципах обработки информации. Эти приборы уменьшатся в размерах и станут потреблять меньше энергии», — сказал Игорь Бычков.

Исследования по гранту РНФ рассчитаны на три года. Каждый год на них будет выделяться по 7 млн рублей.