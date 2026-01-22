Челябинский физик объяснил, как образуется эффект снежной дымки

Как образуется этот эффект Мпембы и почему в погоне за трендами россияне массово получают ожоги

Кажется, уже несколько зим подряд российские социальные сети захватывают ролики, где люди присоединяются к челленджу «снежная дымка». Редакция 1obl.ru от трендов решила не отставать и сделала видео в таком же стиле. Благо ничего особенного не нужно: только дождаться морозов и вскипятить воду. Как образуется этот эффект Мпембы и почему в погоне за трендами россияне массово получают ожоги — в нашем материале.

Старший научный сотрудник лаборатории сенсорики ЮУрГУ Александр Герасимов пояснил, что ключевую роль в создании эффекта играет быстрое испарение. При резком распылении на сильном морозе горячая вода интенсивно теряет тепло, превращаясь в пар. Оставшиеся капли мгновенно переохлаждаются и кристаллизуются.

«Чем ниже температура и суше воздух, тем заметнее эффект. Лучше, когда на улице –30°С или –40°С. Важен и способ разбрызгивания: чем мельче капли, тем нагляднее результат»,— отметил Александр Герасимов.

Парадокс, упоминаемый еще Аристотелем, получил свое название в 1969 году. Тогда школьник из Танзании Эрнесто Мпемба, заметивший этот эффект, вместе с профессором Деннисом Осборном опубликовал статью в журнале «Физика и образование».

Кстати, на волне популярности тренда россияне стали массово получать ожоги лица. Дело в том, что при слабых минусовых температурах вода не успевает замерзнуть и, падая, обжигает лица и шеи блогеров кипятком.