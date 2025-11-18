Челябинский фитнес‑тренер рассказала, как безопасно похудеть к Новому году

Надо рано ложиться спать, думать, что ешь, и разгонять скуку другими способами

До Нового года осталось менее полутора месяцев — достаточно времени, чтобы привести себя в форму без вреда для здоровья. О том, как эффективно подготовиться к праздникам, рассказала фитнес-тренер из Челябинской области Римма Звонова.

«Если начать сейчас, то за полтора месяца можно реально уменьшить вес на 3—6 кг, улучшить тонус тела, качество кожи и самочувствие. Это безопасный и физиологичный темп снижения веса», — отмечает фитнес-тренер.

Экспресс-похудение за неделю — это иллюзия: уходит вода, а не жир. Настоящее жиросжигание начинается через 10—14 дней регулярных тренировок и правильного питания.

Все начинается с питания и сна, уверена Римма Звонова.

«Поймите главное: вы — это то, что вы едите и как вы спите. Если вы приходите с работы уставшие и сразу перекусываете сладким или чипсами — энергии не будет. Все уходит в желудок, никакие тренировки не помогут», — говорит эксперт.

Три кита успеха

Сон с 22:00 — гормональное восстановление и жиросжигание активнее всего происходят до 1:00 ночи. Питание как топливо — белки (яйца, рыба, творог), овощи, полезные жиры и 1,5—2 литра воды в день. Осознанность — отказ от еды «от скуки» и вечерних перекусов.

Что есть и пить, чтобы похудеть: советы от Риммы Звоновой

Белок — яйца, рыбу, курицу, творог, бобовые. Он строит мышцы, поддерживает суставы и ускоряет обмен веществ.

Овощи и зелень — это клетчатка, витамины, антиоксиданты. Они насыщают, очищают и защищают клетки.

Полезные жиры — оливковое масло, авокадо, орехи. Поддерживают гормональный фон и здоровье сердца.

Воду — минимум 1,5—2 литра в день. Без воды нет энергии, нет метаболизма.

Напитки — зеленый чай, травяные отвары, кофе без сахара утром. Они помогают обмену веществ и дают мягкий заряд бодрости.

Пример дня:

Утро: стакан воды + яйца с овощами или смузи с белком и ягодами.

День: салат с рыбой или курицей, овощи, немного цельнозернового хлеба.

Вечер: легкий ужин, творог или омлет, без сладкого и булочек.

«Попробуйте сами: ложитесь спать в 22:00, питайтесь осознанно — и вы будете счастливы, стройны, энергичны», — советует фитнес-тренер.