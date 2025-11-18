До Нового года осталось менее полутора месяцев — достаточно времени, чтобы привести себя в форму без вреда для здоровья. О том, как эффективно подготовиться к праздникам, рассказала фитнес-тренер из Челябинской области Римма Звонова.
«Если начать сейчас, то за полтора месяца можно реально уменьшить вес на 3—6 кг, улучшить тонус тела, качество кожи и самочувствие. Это безопасный и физиологичный темп снижения веса», — отмечает фитнес-тренер.
Экспресс-похудение за неделю — это иллюзия: уходит вода, а не жир. Настоящее жиросжигание начинается через 10—14 дней регулярных тренировок и правильного питания.
Все начинается с питания и сна, уверена Римма Звонова.
«Поймите главное: вы — это то, что вы едите и как вы спите. Если вы приходите с работы уставшие и сразу перекусываете сладким или чипсами — энергии не будет. Все уходит в желудок, никакие тренировки не помогут», — говорит эксперт.
Три кита успеха
-
Сон с 22:00 — гормональное восстановление и жиросжигание активнее всего происходят до 1:00 ночи.
-
Питание как топливо — белки (яйца, рыба, творог), овощи, полезные жиры и 1,5—2 литра воды в день.
-
Осознанность — отказ от еды «от скуки» и вечерних перекусов.
Что есть и пить, чтобы похудеть: советы от Риммы Звоновой
-
Белок — яйца, рыбу, курицу, творог, бобовые. Он строит мышцы, поддерживает суставы и ускоряет обмен веществ.
-
Овощи и зелень — это клетчатка, витамины, антиоксиданты. Они насыщают, очищают и защищают клетки.
-
Полезные жиры — оливковое масло, авокадо, орехи. Поддерживают гормональный фон и здоровье сердца.
-
Воду — минимум 1,5—2 литра в день. Без воды нет энергии, нет метаболизма.
-
Напитки — зеленый чай, травяные отвары, кофе без сахара утром. Они помогают обмену веществ и дают мягкий заряд бодрости.
Пример дня:
-
Утро: стакан воды + яйца с овощами или смузи с белком и ягодами.
-
День: салат с рыбой или курицей, овощи, немного цельнозернового хлеба.
-
Вечер: легкий ужин, творог или омлет, без сладкого и булочек.
«Попробуйте сами: ложитесь спать в 22:00, питайтесь осознанно — и вы будете счастливы, стройны, энергичны», — советует фитнес-тренер.