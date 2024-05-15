На этой неделе Минздрав РФ обнародовал список лекарственных препаратов, которые не стоит употреблять, если вы собираетесь сесть за руль. Чем опасны попавшие в него порошки, растворы и таблетки, рассказала главный фармаколог Минздрава Челябинской области Галина Кетова.
«В озвученный список входят лекарственные препараты, которые содержат большое количество этилового спирта, и антигистаминные препараты первого поколения, которые могут вызывать сонливость. Вот почему их не советуют употреблять за рулем», — объясняет специалист.
Сами по себе препараты достаточно безопасные — большинство из них можно купить без рецепта. Но те же антигистаминные средства первого поколения назначаются редко. Аллергологи чаще всего советуют пациентам препараты «второго поколения», которые не вызывают сонливости. Информацию о побочных эффектах, замечает специалист, можно почерпнуть из инструкции.
«Во вкладыше обязательно есть информация о влиянии лекарства на способность управлять автотранспортом. Поэтому перед применением какого-либо препарата следует читать инструкцию», — добавляет специалист.
Ранее Минздрав РФ заявил, что принимать препараты, попавшие в список, не запрещено. Призыв ограничить их употребление — всего лишь рекомендация.