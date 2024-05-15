Челябинский фармаколог объяснила опасность приема лекарств для водителей

Ранее Минздрав России обнародовал перечень препаратов, которые должны вызывать настороженность

На этой неделе Минздрав РФ обнародовал список лекарственных препаратов, которые не стоит употреблять, если вы собираетесь сесть за руль. Чем опасны попавшие в него порошки, растворы и таблетки, рассказала главный фармаколог Минздрава Челябинской области Галина Кетова.

«В озвученный список входят лекарственные препараты, которые содержат большое количество этилового спирта, и антигистаминные препараты первого поколения, которые могут вызывать сонливость. Вот почему их не советуют употреблять за рулем», — объясняет специалист.

Сами по себе препараты достаточно безопасные — большинство из них можно купить без рецепта. Но те же антигистаминные средства первого поколения назначаются редко. Аллергологи чаще всего советуют пациентам препараты «второго поколения», которые не вызывают сонливости. Информацию о побочных эффектах, замечает специалист, можно почерпнуть из инструкции.

«Во вкладыше обязательно есть информация о влиянии лекарства на способность управлять автотранспортом. Поэтому перед применением какого-либо препарата следует читать инструкцию», — добавляет специалист.

Ранее Минздрав РФ заявил, что принимать препараты, попавшие в список, не запрещено. Призыв ограничить их употребление — всего лишь рекомендация.