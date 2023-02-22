Челябинский эстрадный хор «Тутти» выступит на митинге-концерте в Лужниках

На мероприятии 22 февраля ждут президента России Владимира Путина

Эстрадный хор «Тутти», который в прошлом году занял второе место на всероссийской «Битве хоров», выступит на митинге-концерте в Лужниках. Мероприятие пройдет сегодня, 22 февраля. На митинге ждут президента Владимира Путина. Об этом ИА «Первое областное» рассказали родители юных артисток.

«Митинг станет логическим продолжением вчерашнего послания президента. Концерт начнется в 17:00 по Челябинску. Наши девушки исполнят пять патриотических композиций: „Мы единая Россия“, „Плечом к плечу“ и другие. Вчера челябинцы уже репетировали на московской сцене»,

— говорит мама одной из участниц Ксения Новокрещенова.

Митинг-концерт будут показывать в прямом эфире, его будет транслировать Первый канал.