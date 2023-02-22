«Митинг станет логическим продолжением вчерашнего послания президента. Концерт начнется в 17:00 по Челябинску. Наши девушки исполнят пять патриотических композиций: „Мы единая Россия“, „Плечом к плечу“ и другие. Вчера челябинцы уже репетировали на московской сцене», — говорит мама одной из участниц Ксения Новокрещенова.
Митинг-концерт будут показывать в прямом эфире, его будет транслировать Первый канал.
Кстати, после победы во всероссийской «Битве хоров» на девушек из Челябинска обратила внимание известная российская певица Лариса Долина. Эстрадный хор пригласили в Музыкальную академию Долиной, где юным талантам помогают стать профессионалами. Теперь время от времени «Тутти» принимает участие в концертах звезд российской эстрады. Среди последних коллег по сцене — Дмитрий Певцов, Леонид и Анжелика Варум.