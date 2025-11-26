Челябинский эндокринолог назвала две причины набора лишнего веса у детей

И призвала считать калории с юных лет

Проблема лишнего веса и ожирения у детей приобретает масштабы эпидемии во всем мире. Россия не исключение. По данным статистики, в Челябинской области около 8% детей имеют официально зарегистрированный диагноз «ожирение». А это не просто эстетическая проблема. Это серьезное заболевание, которое влечет за собой риск развития диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой, суставами и может остаться с человеком на всю жизнь.

О том, как отличить норму от патологии и что делать родителям, если их ребенок носит на себе лишнее, Первому областному информагентству рассказал эндокринолог детского городской клинической поликлиники № 9 Татьяна Злобина.

— Татьяна Владимировна, как отличить здоровую полноту от лишнего веса? И с какого возраста нужно обращать внимание на вес ребенка?

— Когда ребенок рождается, его сразу же измеряют. Существуют среднестатистические нормы для доношенных и недоношенных детей. Поэтому проблему можно заподозрить еще в роддоме. Дальнейшее развитие ребенка будет зависеть от режима питания.

Грудное вскармливание — идеальный вариант, так как только мамин организм «знает», что нужно именно этому малышу. А при искусственном вскармливании легко ошибиться с объемом смеси. Часто родители, видя, как малыш капризничает, думают, что он не наелся, и перекармливают его. Так формируется привычка съедать порцию больше, чем требуется. Контрольные осмотры у педиатра помогают отслеживать параметры ребенка.



— Многие дети начинают полнеть уже в школе.

— Это неудивительно. В детском саду у ребенка более-менее нормальный эмоциональный фон, соблюдается режим питания и размер порций. А школьники часто пропускают завтраки и обеды, едят не то — режим питания нарушается и запускается механизм набора веса.

Не все дети, конечно, должны быть худыми, ведь существуют разные типы телосложения: астеники, нормостеники и гиперстеники. Но родителям очень важно не пропустить тот момент, когда «милая пухлость» переходит в избыточную массу тела.

— А как это понять?

— Рассчитать индекс массы тела (ИМТ). По нему определяется, есть ли у ребенка дефицит веса, норма, избыток или ожирение.

— До какого возраста можно не беспокоиться, думая, что лишние килограммы уйдут в рост?

— Ждать 18-летия точно не надо! Уже с 4–5 лет, когда детей начинают принимать в спортивные секции, следует уделять внимание физическому развитию. Именно в этом возрасте начинает развиваться мышечная система, выносливость, формируется правильный обмен веществ.

— К какому доктору обращаться, если проблема уже налицо?

— Первый и главный врач — педиатр. Он наблюдает ребенка с рождения может вовремя заметить тревожные тенденции и направить ребенка к эндокринологу или в Центр здоровья. Там ребенку предложат пройти биоимпедансометрию. Это анализ состава тела, который показывает количество мышечной, жировой ткани, жидкости и костной массы. Мы не всегда худеем за счет жира. Иногда избыточный вес — это скрытые отеки, и тогда проблема требует участия других специалистов. Наша цель — не просто худеть, а быть здоровым и гармонично развитым.

— В чем причина лишнего веса у современных детей?

— Чаще всего мы сталкиваемся с ожирением I–II степени у школьников 12–15 лет. Причины две: неправильное питание и недостаток движения.

Чтобы ребенок не переедал, нужно учитывать калорийность всего съеденного им за день. Суточная норма калорий для ребенка рассчитывается по формуле: 1000 + (100 × возраст в годах). Например, для ребенка 8 лет, суточная потребность калорий будет составлять 1800 ккал (1000 + 100×8). В эти калории входят и быстрые углеводы (сладости), и медленные (каши, овощи). Главное — соблюдать баланс.

— Как правильно «лечить» лишний вес?

— На первом месте всегда стоит модификация образа жизни, на втором — коррекция питания, и только на третьем — специальные лекарства, которые у нас только начинают применять при лечении ожирения у детей с 16 лет.

Но самый важный принцип — менять привычки нужно всей семьей. Нельзя говорить ребенку: «Ты толстый, тебе это нельзя», а самим есть запрещенные продукты. Поддержка и личный пример — ключ к успеху.

— Какие продукты лучше исключить из рациона?

— Прежде всего — сладкие напитки. Причем, не только газировки — вредны бутилированные чаи, нектары, соки. Стоит избегать фастфуд и переработанные продукты (бургеры, снэки), а также продукты, в которых много легкоусвояемых углеводов. Если ребенок их все-таки потребляет, нужно учитывать общую калорийность продуктов, съеденных за день.

Чтобы поддерживать хорошую форму, ребенок должен соблюдать режим дня и питания, обязательно завтракать (подойдут каша, омлет, бутерброды и творог), обедать, ужинать. Не забывайте, что завтрак — это профилактика стресса и переедания вечером.

Старайтесь больше готовить сами, а не покупать в магазине готовую еду. И культивируйте в ребенке любовь к движению. Школьной физкультуры, увы, недостаточно. Нужна хотя бы

часовая прогулка пешком или секция 3 раза в неделю.

— Иногда изнурять себя начинают совсем не толстые дети.

— К сожалению, такие случаи тоже встречаются. Это нарушение пищевого поведения, которое требует работы с психологом. Неприятие себя и следование сомнительным советам из интернета может привести к крайним последствиям, вплоть до бесплодия. Есть лишний вес или нет, нельзя загонять ребенка в комплексы. Наша задача — привить ему любовь к здоровому образу жизни, а не к худобе.